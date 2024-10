Dodi Lukebakio vers un top club italien ?

Dodi Lukebakio évolue actuellement au FC Séville. Le Diable Rouge est désormais cité dans un top club de Serie A.

Actuellement, Samuel Mbangula est le seul Belge à évoluer dans l'équipe première de la Juventus. Il s'en sort très bien et a déjà été décisif avec un but et trois passes décisives en cinq matchs.

Mais il se pourrait que Mbangula soit bientôt rejoint par un compatriote à la Vieille Dame. Selon le média Fichajes, la Juventus serait en effet intéressée par Dodi Lukebakio.

Dodi Lukebakio vers la Juventus ?

L'ailier évolue depuis un peu plus d'un an à Séville où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Cette saison, il a déjà fait trembler les filets à trois reprises en neuf matchs.

La Juventus considère Lukebakio comme un joueur polyvalent et explosif, et est très intéressée par son profil. Le club italien serait prêt à faire une offre intéressante prochainement.

En tout, Lukebakio a disputé 36 matchs avec Séville, marquant huit buts et délivrant une passe décisive. Il compte déjà 21 sélections avec l'équipe nationale belge.