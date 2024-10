🎥 Ce joueur du Standard de Liège a inscrit un triplé avec son équipe nationale !

Le joueur du Standard de Li√®ge, Isaac Price, permet √† l'Irlande du Nord de prendre l'avantage contre la Bulgarie gr√Ęce √† un tripl√©.

Ce mardi, l'Irlande du Nord d'Isaac Price affrontait la Bulgarie. Le milieu de terrain du Standard de Liège a inscrit trois buts.

La première réalisation du joueur des Rouches résulte d'un excellent travail de Dion Charles sur le flanc gauche. Ce dernier délivre une passe parfaite pour Price, qui place le ballon au fond des filets.

Le second but est plus chanceux. Il récupère le ballon après une passe de son coéquipier, puis arme une frappe en première intention. Le ballon est dévié et termine au fond des filets, défendus par Dimitar Mitov.

Price s'est même finalement adjugé un troisième but à la 81e minute de jeu.

Avec ces trois réalisations, le natif de Pontefract compte désormais cinq buts avec son équipe nationale. Son prochain défi sera de réaliser une belle prestation contre Charleroi ce dimanche.