La lutte jusqu'au bout chez les Espoirs : Fabio Silva repasse devant un ancien flop du Standard au classement des buteurs

Les éliminatoires pour l'Euro U21 ont livré leurs derniers verdicts. Pour la qualification bien sûr, mais aussi au classement des buteurs.

Hier, les qualifications pour l'Euro U21 ont connu leur épilogue, avec du suspense à tous les étages. On retiendra notamment la présence des Diablotins en barrage malgré la défaite en Hongrie. En jetant un coup d'oeil au classement final des buteurs, on retrouve ainsi certains noms connus des habitués des pelouses belges.

Le meilleur buteur de cette phase qualificative n'est autre que Fabio Silva. L'ancien Anderlechtois a décroché ce titre honorifique en marquant face à Andorre son huitième pion (sans oublier ses 6 assists) en 10 matchs.

Un beau total pour le Portugais qui profite de ses derniers mois chez les U21 pour marquer les esprits. Et un jour être appelé par Roberto Martinez chez les A ? Il faudra trouver de la stabilité : à nouveau prêté par Wolverhampton, cette fois à Las Palmas, Fabio Silva en est à son cinquième club en un peu plus de deux saisons.

Où sont les Diablotins ?

Mais revenons à nos moutons, et aux qualifications pour l'Euro U21. A la deuxième place du classement des buteurs, on retrouve notamment Noah Ohio (7 buts). Muet lors du dernier match, l'ancien attaquant du Standard se retrouve à égalité avec Andreas Schjelderup (Benfica), Harvey Elliott (Liverpool) et Otso Liimatta (Famalicao)

Kristian Arnstad n'est pas loin derrière, avec six réalisations. Pour trouver trace d'un Belge, il faut redescendre à la barre des quatre buts, atteinte par Kazeem Olaigbe, meilleur buteur des Diablotins.