Manchester City anticipe le départ de Pep Guardiola et a déjà un remplaçant en vue, tout comme pour d'autres postes clés

Manchester City se prépare à un avenir sans Pep Guardiola. Le manager catalan a marqué l'histoire du club, en lui permettant notamment de remporter sa première Ligue des Champions, mais pourrait s'en aller à la fin de la saison.

Si on espère que ce sera le plus tard possible, à Manchester, tout le monde sait que Pep Guardiola quittera City un jour ou l'autre. Et avec le départ du directeur sportif Txiki Begiristain, les Skyblues tournent désormais leur regard vers le Sporting Portugal. Hugo Viana, directeur sportif, est le remplaçant choisi pour Begiristain.

Viana aurait déjà donné ses conseils sur l'avenir de l'équipe, selon The Guardian. Dans ce cadre, Manchester City a entamé des discussions préliminaires avec Rúben Amorim, le coach à succès du Sporting Portugal, dans le cas où Pep Guardiola viendrait à ne pas prolonger son contrat expirant au terme de la saison.

Rúben Amorim passera-t-il de Zeno Debast à Kevin De Bruyne et/ou Jérémy Doku ?

Amorim était proche d'un transfert vers Liverpool l'été dernier, mais a finalement vu les Reds choisir Arne Slot. Maintenant, le Portugais semble avoir une chance de décrocher un poste de premier plan en Premier League, mais il devra attendre de connaître le futur de Guardiola.

Tant que l'Espagnol reste à la tête de Manchester City, la position de manager restera inchangée. Cependant, le club surveille de près l'avenir et l'actuel T1 de Zeno Debast est considéré comme un possible successeur.

Les discussions avec Amorim soulignent comment Manchester City se prépare de manière proactive à une nouvelle ère. Tout en ne sachant pas encore si Kevin De Bruyne, en fin de contrat et pisté par l'Arabie Saoudite, sera encore de la partie, aux côtés de Jérémy Doku.