David Hubert ne changera rien à son approche : "La pression, je me la mettrai moi-même"

David Hubert a donné sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur d'Anderlecht sans la mention "intérimaire". Et il n'a pas changé son approche pour autant.

Bien peu auraient parié retrouver David Hubert pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match après la trêve internationale. Mais d'entraîneur des U18, puis d'entraîneur intérimaire, voilà donc que Hubert a été nommé entraîneur principal suite à ses excellents résultats, sa personnalité très appréciée, ses idées claires et - disons-le tout de même - l'absence de candidat suffisamment intéressant/intéressé.

Mais pas question de changer du tout au tout maintenant que la mention "ad interim" a été enlevée. "Ce n'est qu'un mot, pour le reste, je ne vois pas pourquoi ça changerait quelque chose. Ca amène juste de la clarté, et c'était important pour moi et pour le club", entame David Hubert, qui reste très calme concernant ce changement de vie.

Hubert n'était que l'un des candidats

"Il y a un processus en place dans ma tête, depuis des années... et bien sûr, il a été précipité ces trois dernières semaines. Mais j'ai juste été conforté dans mon sentiment que c'est ce que je voulais faire. Des doutes ? Aucun, non. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai pris mes responsabilités et le sentiment a grandi au fur et à mesure", détaille le T1 du RSC Anderlecht.

© photonews

Alors quand le RSCA lui a laissé entendre qu'il pourrait bien se voir confirmé dans ses fonctions, Hubert n'a pas hésité longtemps. Ce qui ne l'a pas empêché de s'octroyer le temps de la réflexion. "On s'est mis à table, on a fait une analyse et j'ai décidé d'être l'un des candidats. Et à partir de là, ce n'était pas à moi de décider".

Durant cet intérim, j'ai découvert que j'apprenais très vite

Au fur et à mesure, les candidats ont paru de moins en moins nombreux, sauf quelques pistes improbables car trop chères comme par exemple Kjetil Knutsen. "Je n'ai pas fait attention à qui étaient les autres candidats, peu importait qui était cité. C'est moi qui devais faire l'analyse de ce que je voulais, de qui j'étais en tant qu'entraîneur. C'était une introspection très positive", assure David Hubert. "La trêve était utile pour gérer cette évolution rapide, se préparer à ce que ça impliquait. Mais j'ai aussi appris durant cet intérim.. que j'apprenais très vite (sourire). C'est très important aussi".

Après les compliments qui se sont multipliés pendant son intérim, Hubert doit désormais s'attendre à être jugé différemment. La pression sera toute autre en tant qu'entraîneur principal. "La pression, c'est moi-même qui me la mettrai. Tout se joue sur des détails dans ce métier et c'est sur cela que je serai jugé, mais je ferai ma propre analyse en interne et me mettrai la pression. L'objectif est toujours de faire mieux, d'améliorer les choses".