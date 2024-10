Plus de terrain d'entraînement, l'équipementier devient manager, Kuyt mué en homme à tout faire : les problèmes s'accumulent sérieusement au Beerschot

Au Beerschot, les problèmes ne se limitent pas seulement au terrain. Ils sont aussi présents en coulisses. Bien qu'ils aient récemment obtenu un point contre Westerlo, la situation au sein du club reste préoccupante.

Dirk Kuyt, l'entraîneur en chef du Beerschot, a souligné après le match contre Westerlo que le club n'avait même pas un terrain d'entraînement décent. En raison du manque de moyens, le terrain d'entraînement à Wilrijk n'était pas bien entretenu, obligeant le club à s'entraîner dans le stade, ce qui est très inhabituel. Le jardinier, Diederik Stickens, a même démissionné en raison des mauvaises conditions, rapporte Gazet van Antwerpen.

Les problèmes liés aux terrains d'entraînement ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le Beerschot souffre d'un manque de personnel, avec moins de dix employés dans le département non sportif. En comparaison, un club comme Courtrai a le double d'employés, et des clubs de haut niveau comme Anderlecht en ont même plus de cinquante.

Le responsable du matériel du Beerschot, Seba Rodriguez, a même dû temporairement assumer les fonctions de manager d'équipe après le licenciement de son prédécesseur. Selon Rob Jansen, l'agent de Dirk Kuyt, il y a des problèmes au sein de l'organisation, au Beerschot, depuis le début de la saison. Kuyt a pris un risque en restant au club, malgré le manque d'infrastructures décentes, une direction surchargée et des difficultés à recruter de nouveaux joueurs.

Joueurs sans permis de séjour

Six nouveaux joueurs attendent toujours leur permis de séjour, et Kuyt doit travailler comme un homme à tout faire pour maintenir le club en activité. Bien que des rumeurs concernant des joueurs impayés circulaient, celles-ci sont démenties par des sources du club.

Cependant, un certain nombre d'employés a dû attendre plus longtemps avant de recevoir leur payement, principalement en raison d'un manque de responsables, et non de problèmes financiers structurels. Le CEO Thorsten Theys et le directeur sportif Benjamin Ehresmann tentent d'améliorer la situation, et des plans sont en cours pour effectuer des investissements supplémentaires dans le club.