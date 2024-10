Zeno Debast révèle son pire moment à Anderlecht : "J'ai passé des nuits à me demander ce qui n'allait pas"

Zeno Debast a troqué le maillot d'Anderlecht pour celui du Sporting Portugal cet été. L'occasion de prendre du recul sur les derniers Playoffs.

Zeno Debast a quitté Anderlecht sans remporter de trophée. "C'était à seulement 90 minutes. Je n'aime toujours pas y repenser. Soudain, quelque chose pour lequel Anderlecht et moi avions travaillé pendant un an a disparu" a-t-il expliqué au Laatste Nieuws, faisant référence à la rencontre qui a tout décidé contre le Club de Bruges à la fin des Playoffs (défaite 0-1).

Le Diable Rouge a eu beaucoup de mal à tourner la page : "J'ai passé des nuits à me demander ce qui n'allait pas. J'ai tout de suite su que je ne gagnerais plus ce titre avec Anderlecht. Un an plus tôt, il était déjà clair que je partirais cet été".

Fier capitaine malgré tout

Zeno Debast estime toutefois avoir quitté le club de son enfance par la grande porte : "Malheureusement, ce n'était pas avec un titre, mais j'ai porté le brassard de capitaine lors des derniers matches. Il était temps de franchir le pas".

Il suit toujours tous les matchs du Sporting et se veut confiant : "Ce titre viendra. Anderlecht se construit, c'est quelque chose qui prend plus qu'une ou deux saisons". La vente de Zeno Debast aura en tout cas rapporté plus de 15 millions aux finances mauves. De quoi permettre au club de continuer à s'armer dans la course au titre.