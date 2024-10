Les prochains mois seront cruciaux pour Marc Brys : avec Samuel Eto'o dans les parages, la pression n'est jamais très loin...

Marc Brys, malgré d'énormes soucis internes, a bien commencé son mandat en tant que sélectionneur du Cameroun et n'a pas encore connu la moindre défaite en six matchs. Les Lions Indomptables sont qualifiés pour la CAN, mais la pression n'est jamais vraiment loin...

Les images ont fait le tour du monde. Marc Brys n'a vraiment pas vécu un début de mandat facile au Cameroun, notamment à cause de désaccords sérieux avec Samuel Eto'o. Malgré cette situation préoccupante, l'entraîneur belge est parvenu à qualifier les Lions Indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'il reste encore deux rencontres de qualification à disputer. "J'ai rapidement eu un très bon contact et une très bonne relation avec les joueurs. Ça m'a beaucoup aider à travailler dans une telle situation. C'était crucial, parce que les gens de la fédération camerounaise de football font aussi partie du staff" a déclaré le sélectionneur dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. Même avec tout ce qui s'est passé, Marc Brys n'a jamais songé à démissionner. "J'ai réellement hâte d'obtenir un résultat à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous nous y présenterons avec beaucoup de courage et beaucoup de confiance." La Coupe d'Afrique sera cruciale pour Marc Brys. En cas de bonne performance, voire de victoire finale, il aura prouvé à tout le monde, Samuel Eto'o le premier, qu'il avait bel et bien raison. Dans le cas contraire, le président de la fédération camerounaise n'hésitera certainement pas à lui tomber dessus, une nouvelle fois.