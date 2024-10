Le Club de Bruges ne sera pas spécialement l'outsider à l'AC Milan : "Je les vois prendre les trois points à San Siro"

Gilles Mbiye-Beya est un analyste néerlandophone grand supporter de l'AC Milan. Selon lui, le Club de Bruges peut prendre les trois points face à des Rossoneri en méforme, la semaine prochaine.

Mardi prochain, le Club de Bruges disputera la troisième rencontre de sa campagne de Ligue des Champions à San Siro, face à l'AC Milan. Après deux journées, les Blauw & Zwart comptent trois points grâce à leur succès à Sturm Graz.

Et selon Gilles Mbiye-Beya, analyste néerlandophone notamment passé par le staff de l'Antwerp et grand supporter de l'AC Milan, le Club de Bruges aura toutes ses chances dans le nord de l'Italie.

Parce que les Rossoneri ne vont pas bien. Milan est l'actuel sixième de Série A et, il y a quelques semaines, la position de l'entraîneur Paulo Fonseca était grandement remise en question. Les succès face à l'Inter Milan et Lecce lui ont permis de sauver sa peau.

Les chances du Club de Bruges seront élevées à Milan

En Ligue des Champions, les Milanais ne se portent pas bien, ont été battus par Liverpool et le Bayer Leverkusen et auraient grand besoin d'un succès contre le Club de Bruges. Pourtant, cela pourrait ne pas se produire.

"Milan n'est vraiment pas bien pour le moment. Si on enlève la victoire contre l'Inter, il y a réellement très peu de positif à retirer de ce début de saison. Je vois le Club de Bruges prendre, au moins, un point à Milan, et ils ont vraiment la possibilité de s'imposer" a préfacé Gilles Mbiye-Beya au Nieuwsblad. Une victoire mettrait le Club sur orbite et lui assurerait presque déjà une place dans le top 24 à l'issue de la phase de ligue.