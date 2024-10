Youri Tielemans à l'assist, Faes et les Foxes vainqueurs : tous les résultats de Premier League

Ca joue en Premier League ce samedi après-midi avec quelques Diables Rouges sur les pelouses anglaises. Pour des résultats assez positifs.

Youri Tielemans et Amadou Onana étaient tous deux titulaires avec Aston Villa lors du déplacement du club de Birmingham à Fulham. Timothy Castagne était absent côté londonien, ayant pris un petit coup. Les Villains l'ont emporté 1-3.

Sur le second but signé Ollie Watkins, Youri Tielemans était d'ailleurs à l'assist, son troisième de la saison en Premier League. Aston Villa reste, avec cette victoire, au contact de la tête occupée par Arsenal et Liverpool avant le match de Manchester City.

Wout Faes était quant à lui titulaire pour Leicester City, qui l'a emporté en déplacement à Southampton (2-3). Notons que Bilal El Khannouss était également dans le onze des Foxes, pour la deuxième fois seulement depuis son arrivée ; il est sorti peu avant l'heure de jeu. Son ex-équipier Paul Onuachu est monté au jeu de l'autre côté pour Southampton.

Everton a été s'imposer sur la pelouse d'Ipswich Town (0-2), mais Orel Mangala n'était pas titulaire chez les Toffees. Le Diable Rouge a dû se contenter d'une montée au jeu à la 82e minute. Everton prend un peu d'air vis-à-vis de la zone rouge avec cette victoire.

19/10/2024 13:30 Tottenham - West Ham Utd 4-1 19/10/2024 16:00 Manchester United - Brentford 2-1 19/10/2024 16:00 Newcastle Utd - Brighton 0-1 19/10/2024 16:00 Fulham - Aston Villa 1-3 19/10/2024 16:00 Southampton - Leicester City 2-3 19/10/2024 16:15 Ipswich Town - Everton 0-2 19/10/2024 18:30 Bournemouth - Arsenal 2-0