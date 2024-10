Les confidences d'Ivan Leko sur le jeu de "son" Standard : "Parfois je me dis : 'P*tain de merde, j'aimerais plus attaquer !' "

Dimanche soir, c'est le choc wallon entre le Standard et le Sporting de Charleroi. Une rencontre qu'Ivan Leko attend avec grande impatience.

En préparation du match contre Charleroi, Leko s'est entretenu avec Het Laatste Nieuws à propos du Standard et de sa manière de jouer. "J'essaie parfois de chasser le football de mon esprit, pour recharger les batteries, mais cela ne fonctionne tout simplement pas", a déclaré Leko.

L'entraîneur croate vit pour son travail. Ce qui n'est pas toujours facile avec un Standard en pleine reconstruction. "Nous avions cinq joueurs. Nous en avons perdu 20 lors du dernier mercato !"

"Nous avons tous travaillé dur pour renforcer l'équipe. Ce n'est que depuis le 6 septembre que mon groupe est complet", a expliqué Leko. "En regardant nos performances, j'ai trouvé que les deux derniers matchs étaient aussi bien meilleurs qu'au début. Je m'attends à ce que nous devenions de plus en plus sérieux chaque semaine, même si cela doit encore se traduire en résultats."

Avec une sélection moins qualitative, Leko a eu du mal à trouver "son jeu". Lors d'un match de préparation contre Dender avant le début de la saison, son "football total" avait connu des difficultés.

"Le match amical contre Dender. Nous avons joué un football total : pressing haut, notre défense était sur la ligne médiane, nous avons construit depuis la petite ligne de fond et utilisé le gardien comme un distributeur de jeu. Et nous avons été battus sans appel. 5-1."

"Nous avons tout changé. Compact en bloc, laisser le ballon à l'adversaire, pas de folies dans notre propre surface... Retour aux bases. Super basiques ! Peut-être que nous aurions pris plus de points de la première manière, mais je ne le pense pas."

"Je rêve d'une autre façon de faire, mais dans le football, seuls les résultats comptent ! Mais parfois, je me dis aussi : putain de merde, j'aimerais bien y aller à fond. Attaquer ! Mais j'ai fermé ce livre pendant un certain temps et je l'ai mis de côté."