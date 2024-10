Nicky Hayen reste bien plus mystérieux que l'entraîneur de l'AC Milan, Paulo Fonseca, mais lève tout de même un doute : "Il y a une chance qu'il soit titulaire demain"

Le Club de Bruges affrontera l'AC Milan pour la première fois depuis 2003, ce mardi soir lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. À l'époque, les Blauw & Zwart s'étaient imposés 0-1 à San Siro, et Nicky Hayen s'en souvient très bien.

"C'est un honneur spécial de revenir dans ce stade. Après tout, quand vous êtes invaincu ici depuis 21 ans, vous voulez continuer cette tendance", a commencé Hayen, très souriant, en conférence de presse.

L'entraîneur du Club a immédiatement eu quelques mots gentils pour son adversaire. "C'est une bonne équipe avec des dangers venant de différents côtés. Nous savons à quoi nous attendre. C'est une équipe qui essaie de mettre une grosse pression, tout va un peu plus vite, nous devrons également élever notre niveau."

Le T1 n'a pas voulu lever le voile sur sa composition, même s'il a déjà un plan bien clair dans sa tête "Eh bien, nous sommes à peu près sûrs dans nos choix. Nous regardons simplement qui performe bien en ce moment." L'entraîneur de l'AC Milan, Paulo Fonseca, a, quant à lui, déjà dévoilé son onze de base, mais c'était prévisible, selon Hayen.

"Ce sont les onze attendus, nous avons bien fait nos devoirs", poursuit-il. Mais il ne dévoilera pas encore sa propre composition. "Vous la verrez demain." Andreas Skov Olsen est de nouveau totalement rétabli. "Tout le monde est disponible. Donc Andreas aussi. Il est possible qu'il soit titulaire demain."

Almost time to board. ✈️



Alle info over het vertrek en welke spelers op het vliegtuig stappen ontdek je hier. 🇮🇹 #ACMCLU #UCL