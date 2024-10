Pilier des U23, ce jeune d'Anderlecht attend son heure avec patience : allô David Hubert ?

Ce dimanche, le RSCA Futures a battu le leader, le RWDM, au terme d'un match plein de maturité. Amando Lapage faisait partie des quelques jeunes anderlechtois dont on se disait qu'ils avaient le niveau pour l'équipe A.

Enfin ! Les jeunes d'Anderlecht ont remporté leur première victoire de la saison, et pas contre n'importe quel adversaire. Le "petit" derby de Bruxelles entre les U23 du RSCA et le RWDM a tourné à l'avantage de la lanterne rouge. "On sentait de l'excitation et de la concentration durant toute la semaine avant ce derby et on a fait un très bon match, avec beaucoup d'intensité dans les duels", se réjouissait à notre micro Amando Lapage (19 ans), patron de la défense des Futures.

La victoire de Seraing à Lokeren-Temse replace les jeunes d'Anderlecht à la dernière place en Challenger Pro League, mais les hommes de Jelle Coen sont peut-être enfin lancés après un début de saison catastrophique. "On ne parlait pas encore de catastrophe", relativisait Lapage. "C'était notre 8e match, la saison sera encore longue. On voit qu'on joue de mieux en mieux chaque semaine. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, ça joue aussi un peu".

Amando Lapage attend son heure en équipe A

Les Futures doivent désormais se passer de Tristan Degreef, parti pour de bon en équipe A. Et on est en droit de se demander, en voyant le niveau d'Amando Lapage et les problèmes d'Anderlecht en défense si le petit-fils de Paul Van Himst ne sera pas le prochain à jouer au Lotto Park plutôt qu'au Stade Roi Baudouin.

"Je l'espère, bien sûr, et je travaille tous les jours pour ça. Le mieux que je puisse faire, c'est de faire mes matchs et prouver que j'ai le niveau. Je n'ai pas encore parlé de ça avec David Hubert, il vient d'arriver à la tête de l'équipe A, mais je le connais bien", assure Lapage. L'arrivée de Hubert à la tête de l'équipe a rebattu les cartes : le nouveau T1 d'Anderlecht ose prendre des décisions, faire des choix. "Je crois en effet que c'est une bonne chose pour les jeunes qu'il ait été confirmé comme entraîneur".

Il ne faut pas compter sur Amando Lapage pour se pousser du col : modeste et calme, il n'est pas du genre à aller frapper à la porte de David Hubert pour réclamer sa chance avec l'équipe A. Contrairement à son illustre grand-père, Lapage n'est pas non plus un diamant archi-talentueux : c'est un joueur solide, bosseur, plein de qualités mais qui n'éblouit pas forcément les observateurs - pas un Zeno Debast, donc, mais cela a aussi ses avantages.

En coulisses, par contre, l'entourage du joueur espère bien le voir très rapidement obtenir sa chance si les soucis défensifs du RSC Anderlecht persistent. C'était déjà une petite surprise qu'il ne soit pas là vendredi contre le Beerschot. Si les U23 ont besoin de points au plus vite pour éviter la descente, il ne faudrait pas que cela empêche les meilleurs jeunes du Sporting de recevoir leur chance quand ils le méritent...