Les premiers mots de Brian Riemer en tant que nouveau sélectionneur du Danemark : "Un rêve qui se réalise !"

C'est officiel depuis ce jeudi matin : Brian Riemer est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Danemark. Il a réagi à cette nomination.

Un mois seulement après son licenciement du RSC Anderlecht, Brian Riemer est le nouveau sélectionneur du Danemark (lire ICI).

Une superbe étape dans la carrière du coach de 46 ans, qui aura l'occasion de relever un très grand défi à la tête d'une sélection qui reste ambitieuse.

Dans le communiqué officiel publié ce jeudi par la Fédération danoise de football, Brian Riemer a réagi à la grande nouvelle.

"L'équipe nationale a toujours été la chose la plus importante pour moi, et je me souviens de beaucoup d'expériences formidables en tant qu'enfant et supporter de l'équipe nationale au Parken. Devenir sélectionneur national du Danemark est un grand rêve qui se réalise, et je suis extrêmement fier et honoré."

"En même temps, je me sens tout à fait prêt pour cette tâche et je suis extrêmement motivé. Je donnerai tout pour cette équipe et ce pays fantastiques, et avec les joueurs, le personnel et tous les supporters danois, nous nous battrons pour réaliser quelque chose de grand ensemble."