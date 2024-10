L'Union est restée muette pour la... neuvième fois de la saison, déjà : "Je pense que ce n'est pas mérité"

Pour la neuvième fois de la saison, déjà, l'Union n'a pas trouvé le chemin des filets, à Midtjylland. Les pensionnaires du Parc Duden sont déjà dans de sales draps, en Europa League, et vont devoir impérativement comprendre comment conclure leurs occasions.

Décidément, l'Union n'y arrive pas sur la scène européenne, cette saison. Les joueurs de Sébastien Pocognoli ont été une nouvelle fois défaits sur la pelouse de Midtjylland, ce jeudi, et ne comptent qu'un point après trois rencontres d'Europa League.

Un nouveau résultat frustrant pour le vice-champion, comme le reconnaissait Mathias Rasmussen au micro de nos confrères de l'Avenir. "On a pourtant joué un bon match. On s'est créé beaucoup d'occasions et on aurait pu en créer d'autres, mais il aurait fallu être plus efficace dans le dernier geste."

Les attaquants ne sont pas les seuls responsables. Au Danemark, l'Union a frappé treize fois au but, et sept tentatives partaient vers le cadre. Aucune, cependant, n'a fait trembler les filets. "Moi aussi, d'ailleurs. Le médians peuvent aussi marquer et je ne l'ai pas fait malgré quelques occasions. C'est frustrant."

Devant le but, l'Union n'y arrive toujours pas

Un résultat qui ne permet pas à l'Union d'avancer, que du contraire. Depuis le début de la saison, les Unionistes sont déjà restés muets devant le but adverse à neuf reprises. Un total étonnamment élevé lorsque l'on se rappelle de la force offensive que représente la RUSG depuis se remontée en D1A.

"Neuf matchs sans marquer, ce n'est pas normal. J'estime réellement que ce n'est pas mérité. C'est quelque chose de mental, on a encore besoin d'un déclic, mais je ne suis pas inquiet", a conclu Mathias Rasmussen.