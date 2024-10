Un premier but après plus de 60 matchs pour La Gantoise, et quel moment : "Normalement, il me sert juste à me relever"

Archie Brown a souvent été l'un des joueurs décisifs de La Gantoise. Le défenseur latéral, la saison dernière, a disputé 44 rencontres avec les Buffalos, délivrant quatre passes décisives. Il a cependant fallu attendre cette 96e minute de la réception de Molde pour le voir inscrire son premier but.

Il est enfin tombé pour Archie Brown à La Gantoise. Lors de son 63e match pour les Buffalos, le latéral gauche a inscrit son tout premier but pour le club, ce jeudi soir. Auteur de quatre passes décisives, comme sur l'ensemble de la saison dernière, l'Anglais de 22 ans a déjà dépassé son total statistique.

Et ce but, inscrit à la 96e minute de la réception de Molde, pour offrir la victoire aux troupes de Wouter Vrancken, est une réelle bénédiction. "Je pense que ce ballon a touché cinq hommes en cours de route, mais ça n'a aucune importance" souriait-il après la rencontre.

Le pied droit salvateur d'Archie Brown a sauvé La Gantoise

"Et puis, un but du pied droit... Je n'utilise habituellement cette jambe que pour me relever. Je suis tellement heureux que l'équipe ait pu prendre les trois points, peu importe la manière."

C'est donc sans réellement convaincre que La Gantoise s'est imposée. Mais ça... "Le plus important est d'obtenir des résultats. Cela montre que nous pouvons aussi gagner un match en produisant moins de jeu. Si nous jouons mieux, nous pourrons faire encore plus de choses et tuer le match plus tôt."

Troisième en championnat, La Gantoise a glané ses trois premiers points en Conference League après sa défaite inaugurale à Chelsea. Un 3/6 qui place les Gantois à la 20e place de cette phase de ligue.