🎥 L'incroyable raté de Zanka, décidément pas en réussite que ce soit derrière ou devant

Mathias Jorgensen est passé "à ça" d'une rédemption inattendue. Le défenseur danois avait le but du 2-2 au bout du pied...

Quand David Hubert a fait rentrer Zanka en toute fin de match au Jan Breydel, c'était avec une idée claire en tête : amener de la présence dans le rectangle et tenter de décrocher un point qui aurait eu des allures de miracle.

Et le pire, c'est que ça a failli marcher. Sur l'ultime corner obtenu par le RSC Anderlecht, le pied de Zanka était au second poteau... et le Danois a totalement dévissé sa reprise. Comme on le dit dans ce genre de situation : c'était plus difficile à mettre à côté que dedans.

Pour Zanka, un but aurait été une délivrance. Ces dernières semaines, le défenseur danois, amené par Fredberg et proche de Riemer, est tombé en disgrâce au fil de prestations calamiteuses, et a coûté très cher au Sporting.

Il a récemment perdu sa place dans le onze au profit de Leander Dendoncker, qui n'a pourtant pas du tout l'air à l'aise dans ce rôle de défenseur central.