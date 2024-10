🎥 Que ce but va faire du bien ! Boudé par Tedesco, il retrouve enfin le chemin des filets

Le PSV l'a emporté 6-0 contre Zwolle. Johan Bakayoko a marqué le dernier but de la partie en fin de match.

C'est aussi cela la force du PSV : l'équipe a beau filer vers sa dixième victoire en dix matchs de championnat en menant 5-0 contre une équipe de Zwolle réduite à dix pendant plus d'une mi-temps, il y aura toujours des joueurs pour vouloir enfoncer le clou.

C'était notamment le cas de Johan Bakayoko, qui traverse un début de saison compliqué. Buteur lors des deux premiers matchs de la saison, il n'a plus trouvé le chemin des filets depuis lors, sa disette remontant donc au 18 août.

Johan Bakayoko veut retrouver son niveau de la saison dernière

Il y a un an, il avait dû attendre le début du mois d'octobre pour marquer pour la première fois, avant de se reprendre et de finir avec 12 buts et 9 assists au compteur. Hier, Bakayoko a commencé le match sur le banc. En sélection, Domenico Tedesco ne l'a pas fait monter une minute lors des deux derniers matchs. Il avait donc un message à faire passer à son entrée au jeu.

Dans la même position que Charles de Ketelaere, Johan Bakayoko n'a pas opté pour une frappe enroulée en pleine lucarne, mais bien par un ballon à ras de terre qui a surpris le gardien au premier poteau.

đŸŽ„âšœïž| Johan Bakayoko GOAL 🆚 Zwolle



A much needed goal for JohanđŸ„Čpic.twitter.com/MdVWJLvuLK — Absolute Belgian Fans 🇧đŸ‡Ș (@BelgianFans) October 27, 2024

La soirée a également souri à Noa Lang, auteur de son deuxième but de la saison en Eredivisie. Avec cette victoire nette, le PSV a déjà huit points d'avance sur le FC Utrecht, son plus proche poursuivant (qui compte tout de même deux matchs de retard).