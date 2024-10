Un coup de génie de Besnik Hasi ? Le KV Malines a encore impressionné

Le KV Malines a déroulé à Dender après avoir été à la peine en première période. Un changement tactique de Besnik Hasi a été payant.

Le KV Malines a écrasé Dender 2-5 à l'extérieur, mais cela ne signifie pas que la victoire a été facile à obtenir pour les Sang & Or. Le premier but n'est en effet tombé qu'en seconde période.

"Nous avons eu du mal à passer par les ailes. Nous n'avons pas pu changer d'aile une seule fois en première mi-temps. S'ils nous bloquent sur les ailes, cela libère plus d'espace au milieu. Dans cette zone, nous devons donc être plus dynamiques", a expliqué Besnik Hasi.

Son équipe a continué à essayer, jusqu'à finalement trouver le chemin des filets. Pflücke a finalement eu la voie libre pour venir devant le but depuis l'aile droite. "Dender a eu des problèmes avec José Marsa en deuxième mi-temps", a poursuivi Hasi. "Leur numéro dix Hens a dû faire un choix: aller vers lui ou non."

Lors du 0-1, les choses se sont déroulées comme les Malinois l'avaient prévu. "Lion Lauberbach a pu affronter un défenseur central en un contre un et a bien joué le coup. Nous avions des joueurs en mouvement et avons marqué un beau but, il y avait du travail derrière ça", se réjouit le coach du KV Malines.

Les Sang & Or ont également mis beaucoup de pression sur la défense centrale de Dender. "Leur défenseur central, Pupe, a déjà délivré des assists cette saison", pointe Hasi. "Bafdili le suivait donc dans ce but. Nous avons bien analysé leur jeu car ils font de belles choses. Mais de notre côté, nous pouvons amener le danger de partout".