Charleroi au bord de la crise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis sur la défaite face à l'OHL

Charleroi n'y arrive pas ! Les Zèbres n'ont "cette fois même pas bien joué au foot", selon Philippe Albert.

Samedi dernier, Charleroi s'est incliné face à OHL. Une mauvaise passe qui continue pour les Carolos... Les Zèbres restent sur un inquiétant 2 sur 15. Philippe Albert prend la parole sur la prestation de son ancienne équipe.

"Les carences offensives des Zèbres étaient connues, si vous y ajoutez quelques cadeaux défensifs offerts à l’adversaire, l’équation devient impossible à résoudre," explique le natif de Bouillon au micro du Soir.

"Contrairement à la défaite au Standard six jours plus tôt, les Carolos n’ont cette fois même pas bien joué au foot, ne se ménageant qu’une seule occasion (Mbenza), avec beaucoup de déchet en construction et des joueurs qui tout doucement glissent vers le manque de confiance. "

"0/9 : le Sporting doit rapidement réagir et trouver une réponse à ses maux car Saint-Trond, Courtrai et le Cercle, eux, ne musardent pas…," conclut Albert.



Le prochain rendez-vous des Carolos sera ce mardi au Patro Eisden Maasmechelen en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Une victoire sera impérative, sans quoi on pourrait réellement parler d'une crise...