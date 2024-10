Voici ce qui manque à Anderlecht...

Anderlecht reste en difficulté sous David Hubert. Là où Riemer visait l'efficacité, le nouveau coach aspire à un jeu plus élégant, mais l'équipe manque de bases solides pour y parvenir.

Anderlecht fait face à un problème, non seulement sur la pelouse du Lotto Park, mais aussi dans son vestiaire. Soyons clairs : l'effectif actuel manque cruellement de qualité, et Jesper Fredberg en porte la responsabilité. Il fallait un défenseur central rapide, un milieu créatif robuste et plus de vitesse sur les ailes.

Fredberg a partiellement répondu à ce besoin avec Edozie, mais c'est insuffisant. Contre Vanaken, Onyedika et Jashari, Hubert a aligné Rits, Leoni, Stroeykens et Verschaeren, mesurant en moyenne 1m74, contre 1m86 pour leurs adversaires du Club, bien plus solides sur leurs appuis.

Qualité et... taille

Verschaeren et Leoni ont été dépassés, Rits s'est relativement bien débrouillé face à son ancien club, mais Stroeykens – censé être le plus robuste – s'est fait remarquer par ses passes imprécises et désastreuses.

Un profil comme Leander Dendoncker aurait été idéal au milieu, mais Hubert a dû l'utiliser en défense pour compenser les lacunes de Zanka et l'absence de Sardella, indispensable en latéral droit. Une situation peu enviable pour un grand club, où l’on doit choisir entre deux maux. Dendoncker, quant à lui, a sans doute signé sa pire prestation face aux Blauw en Zwart.

Le choix de démarrer avec Verschaeren et Dreyer sur les ailes est aussi surprenant : cela manque de vitesse et de profondeur. Hubert espérait probablement qu'ils renforcent le milieu pour soutenir Dolberg, mais ce dernier, déjà miné par la frustration, est resté invisible.

Moins bon sous Hubert que sous Riemer

Dolberg peine à se créer de réelles occasions, recevant peu de ballons exploitables. C'est insuffisant, d'autant plus que Vazquez ne sera probablement pas le buteur des 20 buts espérés. La différence de banc entre le Club de Bruges et Anderlecht est flagrante.

Côté brugeois, des remplaçants comme Jutgla, Vetlesen, Nilsson, Skoras, Nielsen, Spileers, Sabbe et Talbi sont prêts à entrer en jeu. À Anderlecht, Marco Kana a dû être appelé pour compléter le banc. Si Coosemans venait à se blesser, même Hubert préfère ne pas imaginer la suite.

Pour espérer les play-offs 1, cette équipe devra sérieusement se renforcer en janvier, même avec les retours de Vertonghen et Hazard. Actuellement, Hubert n'a récolté que 5 points sur 15, loin des 12 sur 21 obtenus par Riemer.