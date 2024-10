🎥 Tous les buts du Patro Eisden face à un Charleroi en déroute

Le Patro Eisden a éliminé le Sporting Charleroi ce mardi en Coupe de Belgique. Les Limbourgeois ont trouvé le chemin des filets à 4 reprises.

Nous l'avions écrit en amont : il y allait y avoir des surprises en Croky Cup, et l'une des surprises les plus plausibles concernait l'élimination du Sporting Charleroi par le Patro Maasmechelen. Les Zèbres ont pris l'eau dans le Limbourg (4-1), et leur parcours s'arrête en 16e de finale.

Après la rencontre, Rik de Mil s'en est pris aux locaux, qui ont apparemment réservé un accueil indigne de ce niveau à leur adversaire. Les vestiaires étaient surchauffés, il y avait trop peu de places assises pour le staff et les toilettes étaient bloquées (lire ici).

Stijn Stijnen, le provocant entraîneur et homme fort du Patro Eisden, a haussé les épaules face à ces accusations, rappelant qu'il n'était pas là pour "être un adversaire agréable" et que son club s'était battu avec ses armes pour créer la surprise.

Tous les buts de ce match peuvent désormais être découverts en ligne ci-dessous, via le compte du Patro Maasmechelen qui passe donc en 8e de finale et a réalisé le premier exploit de cette Coupe.