Charleroi privé de ses deux gardiens ? Des nouvelles de Théo Defourny sorti blessé en Coupe !

Ce mercredi en Coupe, Charleroi n'a pas perdu que son match. Les Zèbres ont en effet vu sortir Théo Defourny sur blessure.

Déjà privé en ce moment de Mohamed Koné, le Sporting Charleroi va également devoir faire sans son n°2 entre les perches, Théo Defourny. Ce mercredi, lors de la lourde défaite (4-1) au Patro Eisden, le gardien de but carolo est sorti blessé après s'être blessé tout seul sur la phase du 4e but adverse.

Defourny est sorti sur civière, remplacé par le jeune gardien Martin Delavallée (20 ans), formé à Mouscron et qui a défendu les cages du Zébra Elites à 5 reprises cette saison. Il va donc obtenir sa chance avec l'équipe A dans les semaines à venir en attendant le retour de Koné.

En effet, Théo Defourny souffrirait, selon le communiqué du RCSC, d'une luxation de l'épaule. Son épaule a pu être remise en place mais les tests dans les jours à venir détermineront son indisponibilité. On le sait, les blessures à l'épaule peuvent être assez problématiques pour les gardiens de but, qui doivent pouvoir plonger au mieux.

On parle généralement d'un temps de récupération d'un mois pour une blessure de ce genre, peut-être plus le temps que le gardien de but puisse plonger sur son épaule.

Problème : Mohamed Koné, lui, souffre d'une fracture de la main et son absence a déjà été annoncée comme durant au moins 6 semaines. Martin Delavallée va donc devoir assurer en l'absence des n°1 et 2 habituels...