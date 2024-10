Virgil van Dijk vers un départ de Liverpool ?

Virgil van Dijk n'a toujours pas signé de prolongation de contrat avec Liverpool, et de plus en plus d'équipes portent désormais leur regard sur le défenseur néerlandais. Quel sera son avenir ? Pour l'instant, l'incertitude demeure.

Liverpool a acheté Virgil van Dijk lors du mecrto d'hiver de la saison 2017-2018 pour une somme record de 85 millions d'euros en provenance de Southampton. Il était ainsi devenu le défenseur le plus cher à cette période. Depuis son arrivée, il est devenu un élément incontournable tant au sein de l'équipe nationale néerlandaise que dans son club en Premier League. En cas de blessure, son absence se fait immédiatement ressentir par l'équipe. Sous la direction de Jürgen Klopp, et désormais avec son successeur Arne Slot, il est d'une importance capitale pour Liverpool. Le club souhaite donc le conserver à tout prix. Un transfert en Allemagne ? Cependant, le défenseur de 33 ans aurait de nombreuses autres options. Selon Sky Sports, des clubs allemands de premier plan seraient intéressés par le joueur. Aucune décision définitive n'a encore été prise, mais van Dijk sera en fin de contrat à l'été 2025. S'il n'y a pas de prolongation rapide, il sera libre de discuter avec d'éventuelles équipes intéressées à partir de janvier. Une situation à suivre de près !