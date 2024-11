D'Anderlecht au Barça en moins de 2 ans ? "Il était leur piste prioritaire"

Le FC Barcelone se cherchait un gardien de but récemment suite à la lourde blessure de Marc-André ter Stegen. Mais les Blaugrana ne pouvaient recruter qu'un portier libre, le mercato étant fini.

C'est donc Wojciech Szczęsny qui a renfilé les gants quelques mois après avoir annoncé sa retraite afin de dépanner le Barça. Mais en fin de saison, le Polonais raccrochera pour de bon, et il n'est pas exclu que le FC Barcelone recrute un gardien de but afin de permettre à Ter Stegen de revenir à son rythme.

Et si ce gardien était Bart Verbruggen ? Le média espagnol Relevo a révélé une liste de gardiens de but suivis de près par les Blaugrana, et l'actuel portier de Brighton & Hove Albion serait parmi les premiers noms cités.

Mio Backhaus (Werder Brême), Alvaro Valles (UD Las Palmas) ou encore Joan Garcia (Espanyol Barcelone) seraient d'autres gardiens suivis par le FC Barcelone mais Verbruggen aurait préséance. L'ancien d'Anderlecht impressionne depuis sa signature en Angleterre, ainsi que sous le maillot de l'équipe nationale néerlandaise.

Bart Verbruggen aurait cependant une solide concurrence désormais puisque Diogo Costa, gardien de but du FC Porto, serait aussi dans le viseur du Barça. Une chose est sûre : le Néerlandais de 22 ans ne manquera pas de prétendants lors des mercatos prochains.

Bart Verbruggen avait quitté le RSC Anderlecht durant l'été 2023 après quelques mois de très haute volée, rapportant 15 millions aux Mauves à l'époque. Il est désormais estimé à 22 millions d'euros par Transfermarkt et sous contrat chez les Seagulls jusqu'en 2028.