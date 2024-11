Des soucis pour Tedesco ? Un Diable sort sur blessure et est d'ores et déjà incertain pour un match très important

La semaine prochaine, Domenico Tedesco révélera sa sélection pour les matchs face à l'Italie et Israël. De nombreux absents sont déjà annoncés.

Comme lors du précédent rassemblement, lors duquel il a dû se passer d'Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ou encore Thomas Meunier, Domenico Tedesco devra faire avec des absents lors de la prochaine trêve internationale.

De Bruyne a déjà fait savoir qu'il ferait l'impasse sur les derniers matchs de Nations League et n'a de toute façon pas fait son retour en club. Jérémy Doku est d'ores et déjà out pour cette trêve internationale. Un garçon comme Julien Duranville semble encore et toujours souffrir de rechutes. Mais ce vendredi soir, une nouvelle blessure était à déplorer.

Thomas Meunier est en effet sorti blessé en toute fin de rencontre du côté du LOSC lors du partage face à Lyon. Le Diable Rouge est sorti en boitant aux alentours de la 85e et était donc sorti quand son compatriote Malick Fofana a égalisé pour l'OL. Et selon son coach Pierre Sage, Meunier pourrait être absent quelques temps.

En effet, le back droit des Dogues souffrirait de douleurs aux adducteurs et serait donc désormais très incertain pour la rencontre en Champions League contre la Juventus la semaine prochaine.

Mais par extension, Meunier, qui avait déjà passé son tour lors de la trêve internationale précédente en évoquant une surcharge physique, pourrait à nouveau manquer les matchs des Diables Rouges à venir. Timothy Castagne, pas en grande forme à Fulham, resterait donc notre seul arrière droit de métier... sauf si Tedesco en appelait un nouveau.