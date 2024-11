La RAAL a déjà rempli un objectif : désormais co-leaders, les Loups vont se mettre à rêver très grand

En battant le RFC Liège, la RAAL a rejoint le RWDM en tête du classement. Frédéric Taquin était radieux après la victoire, et on le comprend bien.

Avant la très grosse semaine qui attendait la RAAL (déplacements au Lierse et à Malines, réception du FC Liège), Frédéric Taquin assurait qu'il n'allait pas se fixer d'objectifs et préparer les matchs l'un après l'autre. La saison passée, il était en effet tombé dans le piège de voir trop loin. Cette fois, La Louvière a parfaitement géré l'enchaînement des rencontres.

"Je suis content de notre gestion du temps de jeu cette semaine. On a gardé une belle fraîcheur, on a été performants sur les trois matchs et on ne déplore aucune grosse blessure à part le coup direct sur Wagane Faye", énumère l'entraîneur de la RAAL. "L'année passée, en novembre, j'avais dû déploré des blessures, ici, rien du tout".

RAAL

Et contre le FC Liège, la RAAL est même... montée en puissance au fil du match. "On manquait de dynamisme en première période, d'agressivité. Je l'ai signalé à la mi-temps, et mon discours aurait été le même si nous n'avions pas encaissé juste avant la pause", affirme Taquin. La Louvière a alors fait ce qu'elle sait faire de mieux : elle est revenue au score.

"On fait ça souvent, c'est la sixième fois en championnat qu'on ne perd pas en étant menés, c'est un truc de fou", sourit Frédéric Taquin. "Bon, ce n'est pas voulu, bien sûr. J'aimerais qu'on ne soit pas menés. Mais ici, en seconde période, on est remontés comme des TGV, on a tout arraché".

Premier objectif rempli pour la RAAL

La semaine prochaine, un gros match au programme pour les Loups, qui se rendent au Gaverbeek. "Il n'y a que des gros matchs dans cette division. Le Lierse la semaine passée, c'était difficile. Eupen en déplacement, ce sera difficile. Le RWDM, c'était un gros match", relativise le coach louviérois. "Mais on y va avec de la sérénité, trois points d'avance. La pression est sur leurs épaules, pas les nôtres".

D'autant plus que Frédéric Taquin... a déjà atteint un premier objectif pour la saison : "Je vais vous dire un secret : mon objectif, c'était 23 points à la trêve. Nous sommes le 2 novembre et avons déjà ce total (sourire). Maintenant, je veux gagner la semaine prochaine ! Je ne serai évidemment pas content si nous ne prenons plus rien d'ici la trêve (rires)".