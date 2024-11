Qu'en diront les potentiels investisseurs ? Les millions de pertes du Standard dévoilés

Le Standard va bientôt publier ses comptes pour la saison écoulée. Le club affiche toujours des pertes estimées à plus de 20 millions.

Ces dernières semaines, A-Cap (qui assure la gestion du Standard depuis l'écroulement de 777 Partners en attendant l'arrivée d'un repreneur) a continué à injecter de l'argent dans le club. Mais ces millions ne représentent pas de l'argent frais et ne sont donc pas de nature à diminuer les pertes subies.

Le chiffre renseigné dans les comptes pour la saison 2023/2024 qui seront publiés à la fin du mois de décembre est donc élevé. La Dernière Heure chiffre ces pertes à plus de 20 millions.

A-Cap ne peut que limiter les dégâts

Outre la gestion du club, la conjoncture sportive explique ce mauvais bulletin : les saisons sans Playoffs 1 et sans Coupe d'Europe ne compensent plus les salaires restés assez hauts et les indemnités de transferts.

Le quotidien affirme qu'A-Cap est prêt à réinjecter de l'argent dans les prochaines semaines, pour permettre au Standard pour respecter ses obligations en vue de la licence.

Jusqu'à quand cela durera-t-il ? En ce qui concerne la reprise du club, cela serait toujours le calme plat. La mauvaise santé financière de l'institution n'y est évidemment pas étrangère.