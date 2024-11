Le Club de Bruges peut fêter un magnifique anniversaire face à Aston Villa !

Le Club de Bruges affrontera Aston Villa ce soir à 18h45 lors de son quatrième match de la Ligue des champions de la saison. Les Brugeois pourront célébrer un très bel anniversaire, car ils joueront leur 100e match en Ligue des champions.

Le Club de Bruges était présent lors de la première édition de la Ligue des Champions sous sa forme actuelle lors de la saison 1992-1993. Les Blauw en Zwart ont commencé par deux victoires contre le Maccabi Tel Aviv et ont également éliminé l'Austria Vienne.

En phase de groupes, ils ont terminé troisièmes dans un groupe avec Marseille, les Rangers et le CSKA Moscou. Ils étaient donc parmi les six meilleures équipes d'Europe cette année-là. La suite appartient à l'Histoire, car c'était le début d'une longue série.

Notre 100ème match de Ligue des Champions approche. Il est temps de briller, les gars! ✨ #CLUAVL #UCL #PlayForUnforgettable pic.twitter.com/zonNU82HCO — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 6 novembre 2024

Entre 1992 et 2024, les Brugeois ont participé onze fois à la phase de groupes. Il y a eu une victoire surprenante contre l'AC Milan et il y a deux ans, ils ont atteint le deuxième tour après une deuxième place dans un groupe avec l'Atlético Madrid, Porto et le Bayer Leverkusen.

Le Club de Bruges a également bien plus d'expérience européenne qu'Aston Villa. Si l'on ajoute également tous les prédécesseurs de la Ligue des Champions et des autres coupes européennes, le Club a disputé 365 matchs. C'est quatre fois plus que l'Aston Villa.

Hans Vanaken, le recordman

Parmi les joueurs du Club de Bruges, Hans Vanaken est l'homme qui compte le plus de matchs de Ligue des Champions à son actif. Il a déjà joué 51 fois dans la compétition et a marqué dix buts en phase de groupes et douze au total - ce sont tous des records au Club.

Gert Verheyen est en deuxième position avec 37 matchs, Brandon Mechele (34) et Simon Mignolet (32) le talonnent lors de cette campagne. Parmi les neuf buts de Lambert, les huit de Balaban ou les sept de Verheyen, aucun joueur de l'équipe actuelle n'approche ces chiffres.

27 victoires, 45 défaites

Sur les 99 matchs précédents en Ligue des Champions - y compris les tours préliminaires - le Club en a remporté 27. Il y a également eu 27 matchs nuls et 45 défaites.

Le creux a été le 0 sur 18 en 2016-2017, avec notamment de lourdes défaites contre Copenhague et aussi l'absence de points contre Porto ou Leicester City. Il sera intéressant de voir ce que le match 100 réserve aux Brugeois. Il y a en tout cas beaucoup en jeu pour les clubs belges cette semaine...