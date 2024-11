Des mesures de sécurité exceptionnelles pour le choc à Rocourt : le RFC Liège s'explique

Demain, le RFC Liège accueille le RWDM. Les supporters visiteurs seront bien encadrés.

Match au sommet pour le RFC Liège qui s'apprête à accueillir le RWDM, coleader de D1B. Si Gaëtan Englebert sera très attentif à la prestation de ses joueurs, le briefing sera également fourni en matière de sécurité.

L'organisation appréhende le match dans le match entre les supporters : "Dans toutes les tribunes, pas de pyros, pas de jets de gobelets, pas de réponse aux éventuelles provocations du camp adverse. C’est ainsi que nous serons les plus forts. Et en plus, nous éviterons des amendes qui font mal au club comme aux supporters lorsqu’ils sont verbalisés" écrit le club dans son communiqué.

Les supporters du RWDM autorisés mais surveillés

Et ce n'est pas tout, le dispositif vise également à contenir la délégation bruxelloise : "Aucun ticket ne pourra être acquis ce vendredi aux guichets par des personnes domiciliées dans l’agglomération bruxelloise si elles ne sont pas encore inscrites dans notre base de données".

Pierre François explique à La Dernière que la direction a collaboré avec l'Union Saint-Gilloise pour l'occasion : "Nous avons croisé notre liste de supporters avec la leur".

Malgré cela, l'ambiance se voudra festive à Rocourt, une animation est ainsi prévue en tribune. Cela portera-t-il l'équipe vers sa première victoire à domicile de la saison ?