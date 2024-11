La crise couve à La Gantoise : Vrancken ne voit qu'une façon d'y échapper

Les choses ne se passent pas comme espéré à Gand en ce moment. Les supporters s'inquiètent des résultats et Wouter Vrancken veut leur répondre sur le terrain.

L'Omonia Nicosie, actuellement sixième à Chypre, se rend à Gand ce jeudi. Pour Wouter Vrancken et ses troupes, c'est une nouvelle occasion de se montrer, après une prestation insuffisante le week-end dernier.

Les Buffalos ont en effet fait match nul (0-0) sur le terrain du Beerschot, lanterne rouge. Les supporters en avaient assez après le match et ont clairement exprimé leur mécontentement.

Wouter Vrancken a réagi lors de sa conférence de presse avant le match et répondu aux supporters qui estiment que les choses doivent s'améliorer. "Les supporters ne sont pas satisfaits? Nous non plus", a-t-il affirmé dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Avons-nous eu des discussions en interne? Rien de particulier, les matchs s'enchaînent. Il est donc essentiel de se préparer au plus vite. Mais nous sommes conscients que nous n'avons pas assez apporté offensivement. C'est là que se trouve la clé", a-t-il poursuivi.

"Le Beerschot cherchait rapidement le ballon long, ce qui ne nous posait pas tant de problèmes. Avec le ballon, nous n'avons cependant pas montré assez d'audace pour offrir des solutions. Cela a conduit à des contres adverses et empêché de construire offensivement ", regrette Vrancken.