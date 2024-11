Que de chemin parcouru : un ancien d'Anderlecht appelé pour la première fois avec l'Angleterre

L'Angleterre a dévoilé sa liste pour les matchs de Ligue des Nations contre la Grèce et l'Irlande. On y retrouve notamment un certain Taylor Harwood-Bellis.

En Angleterre, cette trêve internationale sera la dernière avec Lee Carsley à la barre des Three Lions. En janvier, le sélectionneur intérimaire cédera sa place à Thomas Tuchel. Pour sa dernière liste, il a convoqué Lewis Hall (Newcastle) et Taylor Harwood-Bellis (Southampton) pour la première fois. En 2021, Anderlecht s’était fait prêter Harwood-Bellis en provenance de Manchester City. Barré par la concurrence chez les Cityzens, le défenseur central était malgré tout bien connu de Vincent Kompany. Présent à Manchester depuis 2008, il était devenu le capitaine de la sélection U21 anglaise grâce à ses performances en équipes de jeunes. Il a ainsi disputé 16 matchs au Lotto Park, la plupart en duo avec Wesley Hoedt, avant de partir dès le mois de janvier pour un nouveau prêt à Stoke City. Enchaînant les locations, il a ensuite retrouvé Vincent Kompany du côté de Burnley lors de la saison du titre des Clarets en Championship. Désormais titulaire en Premier League La saison dernière, c’est du côté de Southampton qu’Harwood-Bellis a été envoyé par City, se distinguant à nouveau en permettant aux Saints de revenir en Premier League via les Playoffs. Son option d'achat a alors été levée pour 23 millions. Pour sa première vraie saison en Premier League, le défenseur de 22 ans est pratiquement tout le temps titulaire. Malgré le début de saison très compliqué de Southampton (les Saints n'ont décroché leur première victoire que le weekend dernier), Harwood-Bellis continue de grandir. Jusqu'à honorer pour la première fois une sélection avec les Three Lions. It's a first #ThreeLions call-up for U21 #YoungLions captain Taylor Harwood-Bellis! 💪 pic.twitter.com/wQyYDzF3NI — England (@England) November 7, 2024