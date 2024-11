Malgré ses récentes erreurs, Matthieu Epolo reste l'un des patrons au Standard : "Une telle maturité à un si jeune âge, c'est très rare"

Matthieu Epolo souffle le chaud et le froid en ce début de saison. Le jeune gardien du Standard est capable du meilleur...comme du pire.

Auteur d'un nombre impressionnant de clean sheets depuis le début de la saison, Matthieu Epolo a aussi eu quelques trous d'air.

Déjà coupable de deux buts face à Anderlecht, le gardien a ensuite été au coeur d'une immense erreur contre Malines, finalement sans conséquence.

Dans une interview pour la RTBF, le joueur du Standard Andi Zeqiri a dit tout le bien qu'il pensait du jeune portier, en qui il a totalement confiance pour encore progresser.

"C’est rare, franchement, de voir autant de talent et de maturité chez quelqu’un d’aussi jeune. Après,ce n'est que le début de sa carrière. Il faut qu'il continue à bosser comme il l'a fait jusque maintenant, qu'il reste patient et qu'il continue à s’améliorer."

"On sait, et lui aussi, qu’il a beaucoup de qualités. Mais comme je l’ai dit, c'est encore tôt pour se projeter : avec mon expérience, je lui dirais qu'il doit rester à l'écoute et s’il le fait, il arrivera car c'est un super mec."

"Il a beaucoup de confiance en lui, c’est une qualité. Mais vous savez, les gardiens, c’est comme nous, les attaquants : on est différent des joueurs normaux. Matthieu Epolo dégage cela aussi : c’est capital pour sa défense car elle sait du coup qu’il peut la sauver derrière."