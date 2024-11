🎥 Le PSV sans pitié pour l'équipe de Carl Hoefkens, Johan Bakayoko buteur

C'est en solide leader que le PSV se déplaçait au Rat Verlegh Stadion de Breda à l'occasion de la 12e journée d'Eredivisie.

Le PSV de Johan Bakayoko et de Matteo Dams (tous les deux titulaires) rendait visite au NAC Breda entraîné par Carl Hoefkens.

Vingt minutes étaient nécessaires à Ricardo Pepi pour ouvrir le score pour le leader d'Eredivisie. Bien servi par Saibari, Pepi se muait ensuite en passeur pour ce même Ismael Saibari (33e) qui doublait le score.

Dans une partie à sens unique, Johan Bakayoko (65e) y allait de son petit but également pour tripler le score et asseoir la domination du leader. Le PSV reste solide leader devant Utrecht et l'Ajax.