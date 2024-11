A quoi s'attendre pour l'après-Fredberg ? Olivier Renard annonce la couleur pour le mercato d'Anderlecht

Les transferts d'Olivier Renard seront scrutés de près à Anderlecht. Le nouveau directeur sportif du Sporting fait le point sur sa vision de la situation.

Vu l'accueil assez froid réservé par les supporters d'Anderlecht en raison de son passé au Standard, Olivier Renard se sait déjà sous pression. Le mercato mené en janvier sera ainsi important. Pour l'heure, il se réjouit de la structure du noyau.

"On a la chance à Anderlecht d’avoir beaucoup de jeunes déjà. Même maintenant dans l’équipe de base, je pense qu’il y a peut-être cinq joueurs de l’académie qui jouent assez souvent comme joueurs importants. Et cette connexion, c’est ça mon dada entre guillemets. L'objetcif est d'avoir un mix d’académiciens, du scouting, avoir de la qualité sur le terrain et des résultats" déclare-t-il pour la RTBF.

Olivier Renard veut faire les choses dans les règles : "Tout joueur qui arrive, c’est un joueur qui doit être accepté par la cellule du scouting ou par le directeur sportif et non par une tierce personne qui est à l’extérieur du club. Maintenant, les agents aussi sont là pour nous aider".

En symbiose avec David Hubert ?

Le directeur sportif insiste sur l'importance de la communication avec l'entraîneur : "Avant chaque transfert, je propose les joueurs à l’entraîneur parce que je pars du principe qu’un entraîneur qui voit débarquer des joueurs et qui ne l’a pas analysé, il ne connaît pas ses points forts et points faibles pour l’incorporer le plus facilement possible dans son système de jeu. Si pour X raisons, l’entraîneur, aimerait bien avoir un joueur, il doit me dire le nom, il le sait".

Renard en est conscient, il est rare que 100% des joueurs amenés par un mercato soient des réussites : "Mon objectif, c’est qu’à chaque fois, on se renforce. L’important aussi, c’est qu’on ne m’a pas donné l’obligation de vendre maintenant. Donc le club est sain à ce niveau-là. Est-ce que j’ai un budget énorme ? Je ne peux pas dire ça non plus, mais il y a ce qu’il faut pour faire quelque chose de bien, pour renforcer l’équipe".