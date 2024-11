🎥 Surprise ! Le doublé d'un ancien de Charleroi élimine Lionel Messi et l'Inter Miami au terme d'une rencontre nerveuse

Vainqueur de la saison régulière, l'Inter Miami a débuté ces play-offs avec confiance et avait pour objectif de remporter le titre avec son armada emmenée par Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets.

La MLS introduisait un nouveau format de play-offs avec deux rencontres (aller puis retour) et une troisième rencontre en cas d'égalité des scores. Et dans ce cas de figure, l'Inter l'avait d'abord emporté 2-1 avant de perdre 2-1 à Atlanta. Et cette troisième joute a été riche en buts, spectacle, tensions et... polémique.

Ainsi, Matias Rojas ouvrait le score pour l'Inter (17e) avant que Jamal Thiaré, passé par Charleroi, n'égalise (19e) puis ne mette Atlanta aux commandes deux minutes plus tard. En seconde mi-temps, Lionel Messi égalisait de la tête (65e). S'en est suivi une altercation entre l'Argentin et le portier visiteur Brad Guzan. Ce dernier était poussé dans ses propres filets par Campana puis moqué par Luis Suarez, tous deux venus à la rescousse de leur capitaine.

Mais à un quart d'heure du terme, alors qu'un joueur de l'équipe locale était au sol blessé dans sa propre surface de réparation, l'arbitre n'a pas arrêté le jeu et les visiteurs n'ont pas jugé nécessaire de sortir le ballon. Après quoi, le Polonais Barlosz Slisz (76e) marquait le but victorieux fatal au club de David Beckham.

L'Inter Miaml tombe donc et ne verra pas le dernier carré, dans lequel figure Dante Vanzeir et le New York RB, qui seront opposés au voisin du New York FC.

Format injuste

"Les joueurs sont très déçus, comme il se doit lorsque vous êtes si ambitieux et que l'équipe ne peut pas réaliser ses objectifs", a réagi 'Tata' Martino l'entraîneur de Miami. Pour Jordi Alba, il y a quelque chose qui ne va pas dans le format de la compétition : "Je trouve cela un peu injuste. Ça fait des années que ça dure, mais il faudrait qu'il y ait un duel pour le titre entre les champions des Conférences est et ouest."

