🎥 Un nouveau but pour Johan Bakayoko qui retrouve son niveau et ses bonnes habitudes après une période difficile

L'entraîneur du PSV, leader d'Eredivisie, s'est montré satisfait de la progression du Diable Rouge, qui a inscrit l'un des trois buts à Breda.

Le PSV l'a emporté hier sans trop de difficultés sur la pelouse du NAC Breda, coaché par un certain Carl Hoefkens. Le leader d'Eredivisie s'est imposé sur le score de 0-3 avec un but de Johan Bakayoko.

Le fait que Johan Bakayoko ait à nouveau marqué, comme il l'avait fait mardi contre Girona en Ligue des Champions, fait plaisir à Peter Bosz : "Il a encore une grosse marge de progression. Il doit améliorer de nombreux points comme son positionnement, sa course, sa façon de se positionner défensivement afin de ne pas se faire déborder. Mais c'est un très bon joueur et pour quelqu'un d'aussi jeune, il est déjà très en avance dans sa carrière", a confié le coach au micro d'ESPN.

"Il ne faut pas paniquer après quelques mauvais matches. En tant qu'entraîneur, c'est mon rôle d'essayer d'expliquer à ce garçon comment je peux l'aider. Il est logique que Johan ait été perturbé dans sa tête pendant un certain temps parce qu'il n'avait jamais vécu cela auparavant. Jusqu'à présent, tout s'est déroulé de manière positive", pnctue Peter Bosz.

Plus d'attentes et de pression sur les épaules du Belge

Le Belge a également évoqué sa mauvaise passe et son retour progressif à niveau : "J'ai connu une période creuse, on attendait beaucoup de moi, notamment en raison de ce que j'ai montré la saison dernière. Cette saison, j'ai eu une blessure qui m'a empêché de m'entraîner pendant trois semaines."

"Il y avait tellement de choses qui me passaient par la tête. Je me disais toujours que je ne jouais pas bien à cause de ceci ou de cela. Après cela, j'ai trop écouté ce que les autres pensaient quand ils disaient comment je devais jouer. Je suis têtu et je suis capable de mieux utiliser ma créativité. Bref, je reviens lentement et les choses vont de mieux en mieux", a conclu le Diable Rouge.