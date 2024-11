Le moment ou jamais pour l'Union ? "On a progressé, c'est certain !"

L'Union Saint-Gilloise rencontre Genk ce dimanche. Noah Sadiki s'est exprimé à notre micro après le match nul face à l'AS Rome.

L'Union Saint-Gilloise pourra dire qu'elle a tenu tête à une grande équipe européenne. Oui, l'AS Rome est un grand nom. Cependant, les Romains sont convalescents et ont joué ce jeudi avec une équipe B.

Retenons le positif : l'Union a marqué, a pris un bon point (même si cela ne l'arrange pas vraiment), et certains de ses joueurs ont été au niveau.

C'est le cas de Noah Sadiki, qui a livré une véritable bataille au milieu de terrain et qui, comme d'habitude, n'a rien lâché. "On est encore en train de grandir. Je pense qu'il ne faut pas trop exiger directement. Car avant, on ne revenait pas au score. On montre qu’on fait des pas en avant."

"Ce n'est pas un mauvais résultat dans l'absolu. Bien que cela ne soit pas bon pour notre classement. Mais on a encore le temps de remonter (en Europa League."

Désormais, l'Union veut gagner à nouveau, et dès ce dimanche, face à Genk. "On veut renouer avec la victoire le plus vite possible. On reprend un peu confiance et on commence à sortir la tête de l'eau."