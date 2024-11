Sifflé par les supporters d'Anderlecht il y a trois ans, adoré et Diable Rouge aujourd'hui : Killian Sardella peut savourer

Il y en avait peu à l'époque pour parier qu'un jour, Killian Sardella devienne Diable Rouge. L'y voilà désormais, et il peut savourer.

Flashback : premier match de la saison 2021-2022, Anderlecht-Union Saint-Gilloise. Après deux saisons lors desquelles il a alterné le bon et le catastrophique, Killian Sardella est titulaire et part à la faute sur le premier de l'USG. La confiance du jeune latéral s'écroule, il enchaîne les erreurs. Le public, qui n'en a jamais été fan, l'agonit de sifflets et de huées.

Résultat : à la pause, Vincent Kompany le sort. Lui qui croit en Sardella depuis les débuts de son projet ne le fera presque plus jouer de la saison. Deux matchs contre le modeste KF Laçi en barrages européens, une réapparition dans le groupe en novembre pour une défaite 2-0 à l'Antwerp et 10 minutes en Coupe contre la RAAL, et c'est tout jusqu'au mercato d'hiver.

Sauvé par sa polyvalence

Durant ce mercato, l'avenir de Killian Sardella s'est peut-être joué. On a en effet longtemps cru qu'il partirait en prêt, comme tant de jeunes de l'époque Kompany qui n'ont jamais fait leur retour par la grande porte (Nayel Mehssatou, par exemple, quittait Anderlecht pour Courtrai en prêt cet hiver 2022).

C'est sa polyvalence qui sauve Sardella, le départ de Harwood-Bellis laissant Kompany un peu démuni en défense centrale. Cette "qualité" qui a longtemps été la malédiction de "Kiki", dont on avait du mal à trouver le vrai poste et qui était trimballé à gauche-à droite (littéralement), lui permet de rester.

Merci Riemer

La suite, pourtant, ne sera pas plus simple : Sardella ne joue pas beaucoup plus le reste de la saison. Le départ de Kompany ne change rien : Felice Mazzù, dont on pensait que le système serait plus adapté au jeune défenseur (alors surtout vu comme axial), ne le fait pas plus jouer. Il faut le licenciement de Mazzù et l'arrivée de Brian Riemer pour que les choses changent, cette fois pour de bon.

Pourtant, là aussi, c'est parfois du tâtonnement : Sardella joue au poste de back gauche, faute de mieux, et épate, mais son entraîneur, qui l'adore, ne lui prédit pas de carrière... en tant qu'arrière latéral. "On sait que Killian n'est pas destiné à une carrière dans ce rôle de latéral. À l'avenir, il sera parfait dans une défense à 3", affirmait Brian Riemer en février 2023.

Le Danois sera finalement forcé de constater qu'il avait tort : Killian Sardella termine la saison en trombe avec deux passes décisives lors des deux derniers matchs de la phase classique. Il recommence 2023-2024 sur les mêmes bases, au point de faire dire à son entraîneur, cette fois en décembre 2023 : "Il est l'un des meilleurs latéraux de notre championnat". Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.

Le public d'Anderlecht retourne sa veste

Une phrase qui vaut aussi pour le public du RSC Anderlecht. "Les sifflets font partie du football, mais c'est ma famille qui a été blessée", expliquait Sardella à La Dernière Heure après avoir été hué deux ans plus tôt. Quelle ironie donc qu'après environ 2 mois d'absence pour une déchirure, le retour du "ket" de Neerpede soit salué par une vive ovation en février dernier face à STVV.

Il faut dire que son remplaçant, Louis Patris, recruté l'été précédent pour 3,5 millions d'euros et dont on pensait qu'il enverrait Sardella sur le banc, est à la peine. Killian va donc tranquillement reprendre sa place, finir la saison avec 6 passes décisives et - déjà - être cité de ci de là chez les Diables Rouges.

Et l'y voilà désormais : Killian Sardella, encore auteur d'un solide début de saison et encore une fois pas inquiété par celui qui devait venir le concurrencer (Thomas Foket), est Diable Rouge. Suite à un concours de circonstances et une pénurie au poste ? Peut-être. Est-il devenu un back droit de très haut niveau ? Peut-être pas, et peut-être ne le sera-t-il jamais (aucun assist cette saison, par exemple). Mais il est loin, le vilain petit canard sifflé par son propre public. Et il peut savourer...