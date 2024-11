Ce n'est pas le choc avec Alexandro Calut qui a envoyé Noah Fadiga au tapis : le communiqué de La Gantoise confirme les craintes

Le weekend dernier, Noah Fadiga, s'est effondré contre Standard. Il semblait initialement que le choc avec Alexandro Calut en soit la cause, mais c'est un trouble du rythme cardiaque qui est finalement à l'origine.

Même si La Gantoise a remporté le match 5-0, les Buffalos garderont un souvenir assez effrayant de la rencontre en raison de la mésaventure de Noah Fadiga. Après la batterie de tests effectués, le club vient de publier un communiqué, qui explique que le choc avec Alexandro Calut n'est pas la cause réelle de la scène.

"Noah Fadiga a été examiné en profondeur ces derniers jours après avoir perdu connaissance lors du match contre le Standard dimanche dernier. Les examens ont révélé que Noah a développé des cicatrices sur le muscle cardiaque en raison d'une myocardite, une inflammation après une infection virale" peut-on lire.

"La myocardite peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, ce qui s'est effectivement produit chez Noah dimanche dernier. Cette affection est une donnée complètement nouvelle pour Noah et n'a rien à voir avec ses antécédents familiaux. Un problème héréditaire éventuel a été exclu il y a un an et demi, la myocardite peut affecter n'importe qui" poursuit le communiqué.

Sa carrière n'est pas en danger

Comme son père Khalilou, Noah Fadiga va désormais vivre avec un défibrilateur implanté : "La suite de la carrière de Noah n'est pas en danger. Il subira le traitement approprié et se fera également implanter un défibrillateur par mesure de précaution", conclut le club. Fadiga est traité par le cardiologue Pedro Brugada. Ce dernier a donné une brève explication sur ce qu'il s'est passé le week-end dernier.

"Noah était et est régulièrement examiné comme tous les sportifs de haut niveau, mais la myocardite peut survenir entre deux examens sans être remarquée. Nous avons donc remarqué des cicatrices qui n'étaient pas là auparavant. La cause est souvent une infection virale comme une grippe ou un rhume. Le virus se fixe alors sur le muscle cardiaque", explique-t-il.

"En conséquence, Noah a eu des troubles du rythme cardiaque. Ce trouble du rythme s'est rapidement arrêté rapidement, mais a été enregistré grâce à une puce. Le problème est résoluble et avec un défibrillateur, nous veillons à ce que Noah soit également protégé à l'avenir" a ajouté Brugada.

La Gantoise a réaffirmé son soutien à Noah Fadiga, la rédaction de Walfoot s'y joint, lui souhaitant un rapide retour à la compétition et surtout tout le meilleur pour sa santé.