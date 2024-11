"Ils sont devenus fous" : Hendrik Van Crombrugge révèle une 'petite expérience sociale' surprenante testée par Vincent Kompany à Anderlecht

Le passage de Vincent Kompany a marqué beaucoup de monde à Anderlecht. Hendrik van Crombrugge se souvient de certaines expériences testées à l'entraînement.

A Anderlecht, Hendrik Van Crombrugge était le gardien titulaire sous Vincent Kompany. C'est à l'arrivée de Brian Riemer que Bart Verbruggen a explosé, Kompany ayant pris soin de protéger le jeune Néerlandais.

Interrogé par Het Nieuwsblad sur le type d'entraîneur qu'est Kompany, Van Crombrugge répond avec une anecdote marquante : "Le deuxième jour de la semaine, normalement les entraînements sont intenses, on jouait un cinq contre cinq. Un mini-tournoi" commence-t-il.

"Nous avions un effectif assez large, et donc six équipes pour le tournoi. Trois terrains. Il avait formé une équipe hollandaise, avec Vlap, Hoedt, Verbruggen, Zirkzee... Juste avant le coup d'envoi, Kompany vient me voir : 'C'est une expérience sociale. Ils ont une bonne équipe, mais attends de voir s'il y a un problème. Ils vont tous commencer à se crier dessus et se plaindre. Et alors, rien ne fonctionnera plus" rigole ce qui défend aujourd'hui les buts de Genk.

Kompany connaît son groupe sur le bout des doigts

"Le tournoi commence bien pour les Oranje, deux victoires, puis l'arbitre intervient de manière un peu douteuse dans le troisième match, tu sais comment ça se passe (rires) Ils perdent et tout s'effondre. Ils sont devenus fous. C'est exactement comme Kompany l'avait prédit" explique Van Crombrugge.

Vincent Kompany est parti d'Anderlecht avec cette réputation de meilleur people manager que les joueurs ont connu. Même s'il sait parfois mettre le doigt là où ça fait mal.