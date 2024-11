Le Stade de Reims et Luka Elsner se font peur contre une formation de... D1 ACFF en match amical

En match amical, ce mercredi, l'Olympic Charleroi a longtemps tenu tête au Stade de Reims, septième de Ligue 1. Déjà une belle performance pour les Dogues.

La trêve internationale laisse la possibilité aux clubs de disputer des rencontres amicales avec d'autres joueurs, afin de tester certains ajustements pour la reprise du championnat, distribuer le temps de jeu et faire souffler les cadres non-sélectionnés.

C'est souvent l'opportunité pour les clubs d'un échelon inférieur de se mesurer à une référence, ou, du moins, à une équipe bien supérieure sur papier. C'était le cas pour l'Olympic Charleroi, ce mercredi.

L'Olympic a tenu la dragée haute à Reims

Les Dogues se sont rendus en France pour se mesurer au Stade de Reims, actuel septième de Ligue 1. L'entraîneur Rémois, un certain Luka Elsner, a bien sûr fait tourner un effectif qui renseignait toutefois un certain nombre de joueurs de l'équipe première. L'occasion aussi pour deux Belges en manque de temps de jeu d'en recevoir. Thibault De Smet et Maxime Busi.

Dans cette rencontre, l'Olympic a tenu la dragée haute au Stade de Reims. En fin de première période, c'est un penalty qui permet aux Français d'ouvrir le score, via Gabriel Moscardo (1-0, 39e), talent brésilien prêté par le PSG, qui l'a acheté à Corinthians contre 20 millions d'euros, en janvier dernier.

En seconde période, c'est assez tard, une nouvelle fois, que Reims est sorti de sa boîte pour faire le break, via Abdoulaye Gory (2-0, 76e), jeune joueur du centre de formation. Une belle rencontre d'entraînement et une belle dose d'expérience pour les Dogues.