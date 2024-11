Un Wout Faes déçu... mais pas de la prestation des Diables : "Cinq défaites en neuf matchs, c'est trop pour la Belgique"

Wout Faes était logiquement déçu après la défaite de la Belgique face à l'Italie. Le défenseur central estimait toutefois que tout n'était pas à jeter, et qu'il n'a pas manqué grand-chose aux Diables pour arracher, à minima, un point.

Cette fois, c'est fini. Battue par l'Italie au stade Roi Baudouin, la Belgique ne verra pas les quarts de finale de la Ligue des Nations. Sans vie en première période, les Diables ont mis beaucoup plus de pression en seconde, sans trouver le chemin des filets. C'est donc un Wout Faes logiquement déçu qui s'est présenté à notre micro.

"On a joué dans un système différent (NDLR : avec trois défenseurs centraux) Ce n'était pas trop mal, puis on prend le but. C'est dommage, parce qu'on n'a pas réussi à marquer, mais on sait que c'était une très bonne équipe en face de nous."

Même en mettant l'Italie sous pression, elle parvenait à prendre le dos de notre défense"

"On sait que les joueurs italiens changent beaucoup de position. Même un latéral peut venir derrière l'attaquant. On a corrigé le tir en deuxième mi-temps, en étant homme contre homme. Mais on voyait que même en les mettant sous pression, ils allaient rapidement dans le dos de notre défense en contre. On a récupéré pas mal de ballons et on pouvait jouer plus haut, mais il a manqué le but."

Les Diables vont devoir bosser leur efficacité

En seconde période, il n'a toutefois pas manqué grand-chose. Un Lukaku qui passe à quelques centimètres du ballon, une reprise de la tête de Faes qui a touché le poteau, mais le cuir n'a pas voulu rentrer.

"Je ne suis pas passé loin, Romelu non plus. On sentait qu'il y avait le momentum dans le match, à ce moment-là. Il fallait peut-être plus pousser pour l'avoir en première, mais la seconde période est plus prometteuse."

Une seconde période plus prometteuse, qui n'efface pas le bilan de cinq défaite lors des neuf derniers matchs. La Belgique n'avait plus connu ça depuis bien longtemps. "Ce n'est pas assez, la Belgique doit gagner plus de matchs. Il y a trois fois la France, deux fois l'Italie. Ce ne sont pas des petites équipes. Si on veut faire quelque chose, on doit rivaliser avec ces équipes. On a un jeune noyau, ces matchs peuvent nous donner de l'expérience", a conclu Wout Faes.