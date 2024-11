La raison très surprenante donnée par Domenico Tedesco sur son choix de système contre l'Italie : "On n'a pas joué comme on l'avait prévu"

Domenico Tedesco a admis après la défaite des Diables contre l'Italie en Ligue des Nations (0-1) que son équipe avait très mal commencé le match. Et la meilleure seconde période n'a pas suffi.

Cette fois, les Diables peuvent dire au revoir aux quarts de finale de la Ligue des Nations. Battue contre l'Italie au Stade Roi Baudouin, ce jeudi, la Belgique devra battre Israël pour assurer sa place en barrages. En conférence de presse, le sélectionneur des Diables a admis que son équipe n'avait pas livré une bonne prestation, surtout en première période.

"Nous avons vraiment mal commencé. Durant les 15 à 20 premières minutes, on a montré moins d'intensité que sur tout le reste de la Ligue des Nations", a déclaré Tedesco. "Il n'est pas facile de mettre la pression contre l'Italie, notamment quand ils sont en si bonne forme. Nous avons perdu deux fois le ballon dans les cinq premières minutes à des endroits où cela ne devait absolument pas arriver. Nous voulions les laisser courir, mais cela ne s'est pas produit."

Un changement de système ? Tedesco n'a pas réellement eu le choix...

Domenico Tedesco a vu son équipe mettre plus d'intensité après environ 25 minutes, et a pu se satisfaire de la seconde période, qui était clairement meilleure. Concernant la tactique choisie, il a déclaré : "En possession du ballon, nous avons joué de la même manière que d'habitude. Nous pouvons alterner entre un 4-3-3 et un 3-5-1-1 quand nous avons le ballon."

"Ce qui était différent cette fois, ce sont les deux attaquants. Il n'a pas été simple de sélectionner les bons joueurs cette semaine ; nous avons rencontré quelques petits problèmes et n'avons donc pas pu jouer comme nous l'avions planifié ces dernières semaines. C'était une adaptation à notre situation, pas à l'Italie, car nous avions plus de défenseurs centraux que de défenseurs latéraux disponibles.".

C'était une adaptation à notre situation, pas à celle de l'Italie"

Sur la question du bilan global de cette Ligue des Nations, Tedesco a répondu de façon mitigée. "Contre Israël, c'était correct. Contre la France à Lyon, ça ne l'était pas, mais à domicile contre la France, nous avons joué un très bon match. À Rome, nous avons eu un match similaire à celui d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas nous cacher derrière les résultats, mais nous avons été compétitifs contre des équipes solides."

Enfin, Tedesco avait annoncé qu'il allait donner la chance à de nouveaux joueurs, dans cette Ligue des Nations. Le sélectionneur des Diables l'a fait, et n'a pas manqué de s'en satisfaire. "J'avais dit que nous utiliserions des jeunes talents, et c'est ce que nous avons fait", a déclaré le sélectionneur national.