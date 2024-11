Parti d'Anderlecht il y a près de dix ans, Aleksandar Mitrovic a pris un jeune Mauve sous son aile : "Il m'a dit que j'avais fait le bon choix"

Jan-Carlo Simic a rejoint la sélection serbe. Il y croise notamment un certain Aleksandar Mitrovic.

A Anderlecht, Jan-Carlo Simic est l'un des nombreux internationaux qui désertent Neerpede à chaque trêve internationale. Le défenseur central est appelé avec la Serbie depuis qu'il joue avec le Sporting. Il aurait pourtant pu choisir l'Allemagne, où il est né.

"J'ai eu l'occasion de jouer pour eux dans les équipes de jeunes, mais cela ne m'intéressait pas. Je les respecte beaucoup, mais dans mon esprit, il n'y avait que la Serbie. Je n'ai jamais douté de l'équipe nationale pour laquelle je jouerais. Il n'y avait pas de dilemme et je savais que ce serait définitivement la Serbie" explique-t-il sans détour à la Gazzetta dello Sport.

Plusieurs anciens Mauves en sélection

Un choix qui ravit Aleksandar Mitrovic, icône de la Serbie grâce à ses 59 buts en sélection. Mitro a également félicité Simic d'avoir rejoint Anderlecht : "Il m'a tout de suite dit que j'avais choisi la meilleure option. Il pense qu'Anderlecht est parfait pour mon développement car lui aussi est arrivé au club à l'âge de 19 ans et nous savons comment sa carrière s'est déroulée".

Mitrovic n'est pas le seul ancien Mauve qu'il côtoye : "Je suis beaucoup plus jeune que lui et Nenad Jestrović (aujourd'hui agent de joueurs), mais j'ai pu échanger mes expériences. Ils ont tous les deux brillé au RSCA et Dejan Joveljić, qui fait aujourd'hui les beaux jours de Los Angeles, s'est également bien débrouillé à Anderlecht".

En Ligue des Nations, la Serbie peut encore viser la deuxième place. Pour cela, il faudra battre les Suisses ce soir, mais surtout le Danemark de Brian Riemer lundi.