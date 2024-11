Le hasard a-t-il bien fait les choses ? Comment une rencontre fortuite au restaurant a débouché sur l'arrivée d'Olivier Renard à Anderlecht

Anderlecht a surpris en nommant Olivier Renard comme directeur sportif. L'ancien gardien revient sur les circonstances de son arrivée au Lotto Park.

Dans le football professionnel, il s'agit de rencontrer la bonne personne au bon moment. Même lorsque cela n'est pas prévu : "Peu de temps après mon retour du Canada, j'ai rencontré Wouter Vandenhaute dans un restaurant dans le Limbourg. Pour être clair : c'était une rencontre fortuite" raconte Olivier Renard au Laatste Nieuws.

Cette coïncidence s’est rapidement transformée en une conversation concrète. "Bien sûr, nous avons discuté à cette occasion. Vandenhaute m'a ensuite invité à assister au match entre Anderlecht et le Standard".

"A ce moment-là, il n'y avait pas d'arrière-pensées" affirme Renard. "Je suis un véritable fanatique de football et j'essaie d'assister au plus grand nombre de matchs possible. Durant cette période, je regardais régulièrement le Standard, Genk ou Malines".

Pas de tandem Renard - Fredberg

Finalement, c'est Renard qui recontacta Vandenhaute : "Même si, encore une fois, c'était sans arrière-pensées. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter d'avoir choisi David Hubert comme T1. À en juger de l'extérieur, j'ai pensé que c'était le meilleur choix".

De fil en aiguille, la confiance a grandi entre les deux hommes. Wouter Vandenhaute a même pensé à laisser son nouveau directeur sportif prendre ses marques en collaboration avec Jesper Fredberg cette saison. Mais cela n'a pas plu au Danois. On connaît la suite...