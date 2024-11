"Voilà pourquoi je suis parti..." : les confessions d'un Diable Rouge sur son départ de la Belgique

Arne Engels a quitté le Club de Bruges à l'âge de 19 ans, faute d'opportunités en équipe première. Depuis, il a connu une grande progression. Titulaire au Celtic et nouveau Diable Rouge, il s'impose peu à peu sur la scène du football international.

Engels revient sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le Club de Bruges. Entre frustration, ambitions personnelles et besoin de progression, le joueur a dû prendre une décision difficile mais nécessaire pour sa carrière. Il s'exprime avec franchise sur cette période charnière et le tournant qu'elle a représenté.

"Parfois, j'étais impatient, c'est vrai. Mais j'avais tellement d'objectifs et de rêves, et si cela prend trop de temps pour les réaliser... Voilà pourquoi je suis parti du Club", confie-t-il dans une interview à HLN.

Engels se sentait bien avec l'équipe première, mais il était systématiquement renvoyé avec le Club NXT : "C'était difficile à accepter, car je pensais sincèrement que je méritais une place dans cette équipe première. Quand cela ne s'est pas fait, j'ai commencé à réfléchir. J'en ai beaucoup parlé avec des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du club, mais j'ai surtout écouté ma propre intuition. Je savais ce dont j'étais capable et ce qu'il me fallait pour progresser."

Le manque de confiance pesait lourdement sur Engels : "Je me demandais parfois : 'Pourquoi certains ont-ils cette chance et pas moi ?' J'ai tout donné, mais il faut savoir rester mentalement fort. Cet hiver-là, j'ai compris qu'il était temps de partir. Je voulais m'entraîner avec une équipe première et adopter cet état d'esprit. Au Club de Bruges, ce n'était pas possible, donc je devais chercher ailleurs. L'Allemagne s'est imposée comme le bon choix."

J'ai toujours cru en moi

Son succès à Augsbourg a surpris certains au Club de Bruges : "J'ai entendu que Vincent Mannaert n'était pas content. Il se demandait comment ils avaient pu me laisser partir. Bien sûr, tout le monde a alors réalisé de quoi j'étais capable. Je me disais : ce que je fais ici, j'aurais pu le faire au Club aussi. Mais les choses ont pris un autre chemin. Finalement, on finit toujours par retomber sur ses pieds."

Avec ses performances actuelles au Celtic et en équipe nationale avec les Diables Rouges, Engels démontre que son choix a porté ses fruits : "J'ai toujours cru en moi. Ce fut une décision difficile, mais elle m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui."