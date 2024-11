Grande première pour cet Unioniste mais défaite en qualifications pour la CAN

Après quelques montées au jeu, Noah Sadiki était titulaire pour la première fois avec la RDC. Cependant, les Léopards se sont inclinés.

Noah Sadiki (19 ans) a opté pour la République Démocratique du Congo l'année passée, et est depuis cette année un régulier au sein de la sélection de Sébastien Desabre. Lors des deux dernières trêves internationales, l'Unioniste était monté au jeu à chaque rencontre.

Mais Sadiki a passé un cap pour le déplacement de la RDC en Guinée ce samedi. Il était en effet titulaire, aux côtés de joueurs tels que Chancel Mbemba et Théo Bongonda. Les Léopards arrivaient en confiance, ayant remporté leurs quatre premiers matchs de qualification pour la CAN sans encaisser de but.

Malheureusement pour les Congolais, cette belle série a pris fin à Conakry. La Guinée a tenu bon toute la rencontre, et a fini par inscrire le seul but du match à la 90e+2 via son serial buteur Serhou Guirassy, intenable au Borussia Dortmund.

Noah Sadiki est sorti à la 76e minute de jeu, remplacé par le Standardman William Balikwisha. Le Genkois Joris Kayembe est également monté au jeu à l'heure de jeu.

La RDC, cependant, n'a pas à s'en faire : avec un 12/15, elle est d'ores et déjà qualifiée pour le prochain tour qualificatif, face au Tchad en décembre prochain. Les Léopards reçoivent l'Ethiopie mardi pour conclure cette phase de groupes.