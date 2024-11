La déclaration surprenante de Tedesco sur les futurs premiers pas de Vincent Mannaert à l'URBSFA : "Cette négativité est typiquement belge"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après la défaite 1-0 des Diables contre Israël, la position de Domenico Tedesco est de plus en plus incertaine, voire intenable. Bientôt, Vincent Mannaert fera l'état des lieux, et il ne risque pas d'être tout rose.

Six défaites lors des dix derniers matchs, et seulement deux victoires. Les Diables ont subi leur revers le plus humiliant depuis une bonne quinzaine d'années contre Israël, ce dimanche soir. Les voix qui s'élèvent sont claires, et désormais unanimes : Domenico Tedesco ne doit pas être le sélectionneur qui guide les Diables lors de la campagne de qualification à la Coupe du Monde 2026. Même si les circonstances n'étaient pas favorables, en raison de nombreuses blessures, probablement diplomatiques pour certaines, le Germano-italien n'a jamais su inverser la tendance. Une négativité... typiquement belge ? "L'atmosphère négative n'est pas nouvelle" a déclaré Tedesco après la rencontre, selon les propos de Het Laatste Nieuws. "On m'a dit que cette négativité était quelque chose de typiquement belge." "Cette campagne a été difficile, il a fallu boire le calice jusqu'à la lie. Le calice est dorénavant vide et les choses ne peuvent aller qu'en s'améliorant. Nous serons là en mars, n'oubliez pas que ce groupe n'avait jamais joué ensemble." Vincent Mannaert prendra bientôt ses fonctions à l'Union Belge. Sa première tâche majeure sera de faire une évaluation de Domenico Tedesco et de définir s'il doit être le sélectionneur qui emmène les Diables vers 2026. "Est-ce que l'Union Belge et Mannaert pensent aussi que je serai là ? Tu ne devrais pas me demander ça, je ne suis pas la bonne personne pour ça" a répondu Tedesco, sur le même air que Koen Casteels à Gilles de Bilde.