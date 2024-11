Un transfert record, un énorme salaire : les chiffres totalement fous du départ de Kevin Denkey en MLS

Malgré une saison 2023-2024 canon, Kevin Denkey est resté au Cercle de Bruges cet été. Le meilleur buteur de la saison dernière en Pro League espérait pourtant obtenir un beau transfert, mais celui-ci arrivera finalmement en janvier.

Un accord a déjà été conclu. Denkey va signer au FC Cincinnati, en Major League Soccer. Le Cercle de Bruges pulvérisera également son record pour un transfert sortant : près de 17 millions d'euros.

Non seulement le record de transfert du Cercle est battu, mais aussi celui de la MLS. Il deviendra le joueur le plus cher de l'histoire du championnat. La Cercle a négocié 10 % sur la revente éventuelle.

